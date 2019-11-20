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Война на Донбассе и сланцевый газ: эксперт развеял миф об одной из причин конфликта

20 ноября 2019, 03:18

Европейская часть континента не знает ни одной успешной истории по добыче нетрадиционного газа.

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич высказался о добыче сланцевого газа на Донбассе/ УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич прокомментировал версию о том, что война на Донбассе началась в том числе и из-за того, что Россия хотела помешать добыче сланцевого газа в этом регионе.

"Я в курсе этих предположений, но думаю, что это чепуха. Просто так совпало. К тому же, речь не идет о сланцевом газе в чистом виде (…) На Донбассе не собирались добывать сланцевый газ в классическом понимании – там планировали бурить горизонтальные скважины и делать ГРП (гидроразрыв пласта)", - сказал Марунич во время чата на Главреде.

К тому же, тогда речь шла не только о Донбассе, но и о Харьковской области, добавил он.

"Как раз Харьковской области это касалось больше всего. А это – густонаселенная территория с большим количеством земель, сельскохозяйственных угодий. Плотность населения в наших областях, где подумывали заниматься добычей, куда выше, чем в отдельных регионах, где эта сланцевая революция свершилась. Так что к этой идее есть очень большие вопросы", - считает Марунич. 

Эксперт также пояснил, что сланцевый газ добывается немного иначе. Прежде всего, он залегает в других породах, а не в плотных песчаниках. В частности, сланцевый газ на Западе Украины добывала компания Chevron.

"К сожалению, европейская часть континента не знает ни одной успешной истории по добыче нетрадиционного газа. Буквально несколько дней назад правительство господина Бориса Джонсона в Великобритании запретило в очередной раз фрекинг, потому что опять столкнулось с риском землетрясений (…) Одно дело – это шарашить где-нибудь в техасской пустыне, где бегают одни суслики (хотя сусликов тоже жалко), а другое дело – в густонаселенной части Ивано-Франковской или какой-нибудь "великобританской" области", - отметил эксперт.

Читайте такжеChevron отказалась добывать сланцевый газ в Украине из-за компании Януковича - СМИНапомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, насколько велика зависимость Украины от российского газа, нефтепродуктов и ядерного топлива и высказал свое мнение относительно того, заплатит ли Газпром компенсацию Украине по решению арбитража. 

Донбасс война сланцевый газ Chevron Дмитрий Марунич
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