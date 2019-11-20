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Эксперт рассказал, выгодно ли Украине выполнять газовые требования Москвы

20 ноября 2019, 14:48

По словам эксперта Дмитрия Марунича, ситуация с газовыми требованиями Москвы, выдвинутыми к Украине, далеко не так однозначна.

Газпром
Газпром. Иллюстративное фото / УНИАН

Дмитрий Марунич, авторитетный эксперт в сфере энергетики, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде дал оценку сложной ситуации, которая сложилась по газовому вопросу между Украиной и Россией.

"Речь идет о следующих условиях РФ. Первое – обнуление исковых заявлений и выигранных Украиной исков в арбитраже. Это – основное условие России.Второе – Украина должна закупать у России определенные объемы газа, а РФ готова предоставить какую-то скидку.

Третье – антимонопольные разбирательства. В 2014-2015 году наш Антимонопольный комитет заварил всю эту кашу. В итоге, мы выиграли у Газпрома в украинском суде 6 миллиардов долларов. Арестовали все их активы, которые тут были, хотя, в принципе, здесь ничего не было", - заявил он.

Читайте такжеДмитрий Марунич: Мы семимильными шагами идем к варианту прерывания транзита газа через УкраинуПо мнению Марунича, ситуация при которой официальный Киев сумеет "выбить" компенсацию с Газпрома - практически нереальна.

"Вот это и есть третье условие российской стороны – отказаться от компенсации в 6 миллиардов. Эту компенсацию взыскать невозможно, потому что у Газпрома нет имущества на территории Украины. А суды иностранных юрисдикций за все эти годы так и не признали данное решение украинского суда", - считает он.

Марунич утверждает, что закупка Украиной должных объемов газа у России имело чисто практический интерес для Киева.

"Второе условие было бы выгодно для Киева, но как теперь покупать этот газ при наличии арбитражного разбирательства. В теории можно обнулить все и стартовать с чистого листа, поскольку действующий контракт закончится 1 января. Но пойдет ли на это Киев – не знаю", - заявил он.

Читайте такжеГазовый конфликт: эксперт рассказал, заплатит ли Газпром компенсацию УкраинеБолее того, Марунич выразил убежденность, что именно выполнение властями Украины вышеуказанного условия было бы крайне выгодно для рядовых украинцев. В отличие от Нафтогаза и игроков газового рынка.

"Зуб даю, что украинскому потребителю выполнение этого условия было бы выгодно, так как он получил бы газ дешевле. В том числе и населению. Нафтогазу – невыгодно, трейдерам – тоже, потому что они не заработают свою маржу. А половина трейдеров так вообще с рынка вылетит, потому что барыжат реверсным газом и, кстати, живут очень неплохо. Однако не знаю, пойдет ли на это Украина. Пойдет ли на это Нафтогаз? В силу судебного разбирательства в арбитраже – не факт. Потому что тогда нужно что-то делать с этим иском", - рассказал он.

Напомним, ранее Дмитрий Марунич развеял миф об одной из причин военного конфликта на Донбассе, а также рассказал, заплатит ли руководство корпорации Газпром компенсацию Украине.

Россия Газпром газ Нафтогаз транзит газа Дмитрий Марунич Украина
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