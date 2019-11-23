В "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" Ананченко

В "ДНР" разрешили публиковать фото Ананченко / фото Вконтакте

Террористы на Донбассе внезапно дали добро на выход и тени и публикацию в подконтрольных им СМИ фотографии с физиономией "премьер-министра ДНР" Александра Ананченко.

По информации, в четверг в "ДНР" состоялся съезд актива сепаратистского движения "Донецкая республика", и фотографии с этого мероприятия разошлись по сепаратистским СМИ и соцсетям.

Добавим, что на фотографиях также фигурирует патрон "ДНР" Денис Пушилин.

Ананченко и Пушилин на форуме в "ДНР" / фото Вконтакте

Примечательно, что доселе "рожу" тщательно скрывали. При этом впервые фото "премьера" появилось во время Ялтинского экономического форума. До этого снимков, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было.

Более того, оккупационные СМИ вообще не публиковали фотографии и видео с Ананченко.К слову, Александр Ананченко был назначен "премьер-министром" группировки "ДНР" в октябре 2018 года.Известно, что Ананченко занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" — компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Читайте такжеРазведение сил у Петровского сорвалось: в "ДНР" повесили всех собак на УкраинуНапомним, год назад, 12 ноября, сообщалось, что после цирка с "выборами" в оккупированных районах Донецкой области власть не перешла в руки Дениса Пушилина - вместо этого все реальные рычаги влияния сокнцентрировались в руках "вице-премьер-министра "ДНР" Александра Ананченко.

Якобы реальную власть и контроль над финансами получил премьер-министр „ДНР" Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов", - писали подконтрольные террористам СМИ, добавляя, что Кремль не хочет повторять ошибок с Плотницким и Захарченко, которые стали слишком уж самостоятельны.