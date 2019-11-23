В "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" Ананченко

Говорят, что у Ананченко реальная власть и контроль над финансами "ДНР".
Террористы на Донбассе внезапно дали добро на выход и тени и публикацию в подконтрольных им СМИ фотографии с физиономией "премьер-министра ДНР" Александра Ананченко.
По информации, в четверг в "ДНР" состоялся съезд актива сепаратистского движения "Донецкая республика", и фотографии с этого мероприятия разошлись по сепаратистским СМИ и соцсетям.
Добавим, что на фотографиях также фигурирует патрон "ДНР" Денис Пушилин.
Примечательно, что доселе "рожу" тщательно скрывали. При этом впервые фото "премьера" появилось во время Ялтинского экономического форума. До этого снимков, на которых видно лицо Ананченко, в сети не было.
Более того, оккупационные СМИ вообще не публиковали фотографии и видео с Ананченко.К слову, Александр Ананченко был назначен "премьер-министром" группировки "ДНР" в октябре 2018 года.Известно, что Ананченко занимал пост советника руководителя ЗАО "Внешторгсервис" — компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.
Читайте такжеРазведение сил у Петровского сорвалось: в "ДНР" повесили всех собак на УкраинуНапомним, год назад, 12 ноября, сообщалось, что после цирка с "выборами" в оккупированных районах Донецкой области власть не перешла в руки Дениса Пушилина - вместо этого все реальные рычаги влияния сокнцентрировались в руках "вице-премьер-министра "ДНР" Александра Ананченко.
Якобы реальную власть и контроль над финансами получил премьер-министр „ДНР" Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов", - писали подконтрольные террористам СМИ, добавляя, что Кремль не хочет повторять ошибок с Плотницким и Захарченко, которые стали слишком уж самостоятельны.