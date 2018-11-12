У террористов "ДНР" новый смотрящий, "вице-премьер" - СМИ

"ДНР" будут рулить совершенно другие люди / Reuters

Как оказалось, после цирка с "выборами" в оккупированных районах Донецкой области власть не перейдет в руки Пушилина - вместо этого все реальные рычаги влияния будут сокнцентрированы в руках "вице-премьер-министра "ДНР" Александра Ананченко.

"Все импортные и экспортные поставки будет единолично осуществлять компания „Внешторгсервис", зарегистрированная в Южной Осетии. При Захарченко и „Ташкенте" „Внешторгсервис" курировал поставки по линии металлургической продукции, а углем занимался контролируемый „Ташкентом" торговый дом „Уголь Донбасса". Теперь финансовые потоки региона целиком уйдут под „Внешторсервис". Пушилин при этом ничем управлять не будет. Реальную власть и контроль над финансами получит премьер-министр „ДНР" Александр Ананченко, назначенный самим Пушилиным по указанию кураторов", - пишут подконтрольные террористам СМИ, добавляя, что Кремль не хочет повторять ошибок с Плотницким и Захарченко, которые стали слишком уж самостоятельны.

Ананченко ранее "работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве", занимавшуюся добычей природных ресурсов.

Напомним, "выборы" главарей и "депутатов" самопровозглашенных ДНР и ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября. "Главред" собрал воедино всю информацию о том, как голосовали украинцы в ОРДЛО и попробовал ответить на вопрос, почему Россия снова пересекла "красную черту".