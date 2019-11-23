Черви, мыши и опилки: в музее показали пищу украинцев во время Голодомора

Сотрудники Музея Голодомора ко Дню Памяти создали социальную рекламу, которая демонстрирует пищу, ставшую ежедневным рационом украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов.

"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. То, что произошло 86 лет назад, трудно назвать жизнью", - сказано на странице учреждения в Facebook.

Команда музея намеревалась показать, какими способами украинцам удалось выжить среди тотальной смерти. Активисты развесили плакаты в общественных местах столицы, чтобы заставить среднестатистического гражданина остановиться и осознать весь чудовищный масштаб геноцида украинцев. В столичном метрополитене плакаты будут висеть до конца ноября.

Мыши, каштаны, ежи, черви, подорожник, кожаные ремни и обувь, желуди и даже древесные опилки изображены на плакатах в качестве "продуктов", которые вынуждены были употреблять украинцы, чтобы выжить во времена Голодомора.

Как ранее сообщалось, суббота, 23 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, память погибших уже почтили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказал слова поддержки украинцам в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.