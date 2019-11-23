"Это было преступление": в США вспомнили о жертвах Голодомора

Уильям Тейлор высказал слова поддержки украинцам, которые вспоминают жертв Голодомора / Фото УНИАН

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказал слова поддержки украинцам в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них — "закон о пяти колосках". Эти колоски напоминают нам о погибших", - сказал в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

Тейлор не сомневается, что жертвы Голодомора никогда в мире не будут забыты, общественность всегда будет помнить преступления против человечества. А США скорбят по случаю дней памяти о трагедии вместе с Украиной.

Как ранее сообщалось, суббота, 23 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, память погибших уже почтили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена.

?? Ми разом з народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932-33 років.

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?? We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

Напомним, в ряде штатов США Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа советским режимом. Власти России не признают Голодомор геноцидом украинцев.