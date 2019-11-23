Катастрофа танкера Делфи: механик рассказал, почему не дали сигнал SOS

Потерпевший катастрофу танкер Делфи / Фото: пресс-служба ВМС ВСУ

Потерпевший катастрофу у берегов Одессы танкер Делфи был полностью пустым, без груза, заявил старший механик судна Константин Михайленко.

По его словам, экипаж судна состоял из трех человек, а катастрофа произошла после того, как танкер сорвало с якоря.

"Правда, один буй мы еще раньше потеряли. Мы не подавали сигнал SOS, так как нечем было подавать — судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до часов пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", - рассказал он Думской.

Михайленко пояснил, что к танкеру не могли подойти буксиры, потому что был потерян буксировочный конец, а в сложных штормовых условиях нелегко.

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"Прятались мы на судне до последнего на мостике. Когда лежали уже на борту, то часть мостика затапливало. Помощь была постоянно на связи. Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались. Если бы не они, то не знаю, как бы все закончилось", - добавил механик судна.

Напомним, ранее в ВМС рассказали о спасении экипажа с танкера Делфи в Одессе.