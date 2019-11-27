В Украине появился языковой омбудсмен: кто такая Татьяна Монахова

Татьяна Монахова будет защищать украинский язык / novosti-n.org

В среду, 27 ноября, в Украине официально появился языковый омбудсмен - правительство назначила уполномоченным по защите государственного языка ученого Татьяну Монахову.

Информацию о назначению обнародовал в соцсети народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября

Отметим, согласно закону о государственном языке, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет разрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия. Поэтому создали должность уполномоченного по защите украинского языка.

Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, ведь он будет защищать украинский язык, устранит ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

Также языковой омбудсмен обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке, государственных целевых программ обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного, рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти, учреждений и организаций и физических лиц по соблюдению требований законодательства о государственном языке.

Кроме того, уполномоченный направляет в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, министерств и других центральных и местных органов власти представление о проведении служебных расследований, а также привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке.

Татьяна Монахова – что о ней известно

Татьяна Монахова – заведующая кафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы, доктор филологических наук, профессор.

Родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Является автором более 40 научных публикаций и колумнисткой нескольких изданий.

Читайте такжеУ Зеленского передумали пересматривать языковой законНапомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта внесло кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка на рассмотрение Кабинета министров Украины.