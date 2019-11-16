Языковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурса

Определена кандидатура на должность языкового омбудсмена

Кандидатура на должность уполномоченного по защите государственного языка на рассмотрение Кабинета министров Украины внесена Министерством культуры, молодежи и спорта.

Татьяна Монахова: что известно о кандидате на пост уполномоченного по защите госязыка

На эту должность предлагается назначить заведующего кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Татьяна Монахова / chmnu.edu.ua

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему: "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И.Мечникова.

Языковой омбудсмен: история вопроса

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившем в силу 16 июля 2019 года.

Согласно закону, уполномоченный подает Кабмину предложения по обеспечению эффективной реализации государственной политики, направленной на защиту государственного языка, всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сферах общественной жизни, содействие удовлетворению языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины.

Читайте такжеСкандальный языковой закон проверят: в Украину прибыла Венецианская комиссияТакже языковой омбудсмен обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке, государственных целевых программ обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного, рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти, учреждений и организаций и физических лиц по соблюдению требований законодательства о государственном языке.

Кроме того, уполномоченный направляет в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, министерств и других центральных и местных органов власти представление о проведении служебных расследований, а также привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке.

Как в Украине выбирали языкового омбудсмена

Еще в августе 2019 года Офис омбудсмена Украины объявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка. При этом кандидатом не мог стать человек, который был привлечен к ответственности за нарушение требований закона о государственном языке или участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины.

Требования к кандидатам включали в себя:

• возраст не моложе 35 лет на день подачи;

• высшее образование;

• владение государственным языком и английским языком;

• опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка;

• высокие деловые и моральные качества;

• соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Задачами языкового омбудсмена назывались:

• защита украинского языка как государственного;

• защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

А уже в сентябре 2019 года сообщалось о том, что должность Уполномоченного по защите государственного языка может возглавить бывший народный депутат от Народного фронта Тарас Креминь.

Читайте также"Это круто, это сработало": глава Минкульта высказался о языковых квотахЕго кандидатуру одобрила конкурсная комиссия, в котором принимали участие 11 претендентов, предоставившие документы о наличии высшего образования, владении государственным и английским языками, а также об опыте правозащитной деятельности и защиты государственного языка.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинету Министров кандидатуру Тараса Дмитриевича Креминя", — сообщала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Однако, несмотря на результаты конкурса, в Кабмин внесли другую кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Избрание языкового омбудсмена: Кабмин проигнорировал результаты конкурса

После того, как премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что правительство ищет человека на должность языкового омбудсмена, Креминь подчеркнул, что его кандидатуру должен был процедурно утвердить Кабмин большинством от своего состава.

Читайте такжеРазумков рассказал о "механизме пряника" в языковой политике"Заявление премьер-министра меня, мягко говоря, удивило, потому что, с одной стороны, он знает процедуру и как глава правительства должен обладать законом Украины о защите государственного языка, одновременно его примерное представление о том, какой должна быть процедура, удивило не только меня, но и украинское общество. Во-первых, четко определены победители конкурса, проведенного в соответствии с законом Украины. С другой стороны, Кабмин должен процедурно утвердить большинством от состава Кабинета Министров. К большому сожалению, этого не произошло, комментариев никаких я не услышал", - сказал Кремень в комментарии espreso.tv.

Он также обращал внимание на отсутствие финансирования развития государственного языка.

"Общественные организации и проукраинские силы хотят понимать, почему, с одной стороны, не утвержден Уполномоченный и не заложены средства на финансирование учреждения на 2020 год. Почему нет средств на финансирование Национальной комиссии по вопросам правописания, также законом предусмотрены средства на бесплатные курсы украинского языка, это касается 2020 года, и это проблема чрезвычайно важна и чувствительна для украинского общества", - заявил Кремень.

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Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.