Сказал "да" отмене статьи за незаконное обогащение: в Украине выбрали языкового омбудсмена

Тарас Креминь может стать языковым обмудсменом / facebook.com/taras.kremin

Должность Уполномоченного по защите государственного языка может возглавить бывший народный депутат от Народного фронта Тарас Креминь, который голосовал за отмену статьи за незаконное обогащение.

По информации, Креминя выбрала конкурсная комиссия. В конкурсе принимали участие 11 претендентов, которые предоставили документы о наличии высшего образования, владении государственным и английским языками, а также об опыте правозащитной деятельности и защиты государственного языка.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинету Министров кандидатуру Тараса Дмитриевича Креминя", — написала в соцсети уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Тарас Креминь: что о нем известно

По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональной перед высшими образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Свою цель в должности Уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.

Читайте такжеЯзыковая комиссия и штрафы: в Украине вступил в силу закон о языкеНапомним, ранее в Украине был обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена. "Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет Министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50)", - было сказано в сообщении пресс-службы Офиса омбудсмена Украины.