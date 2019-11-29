Сразивший Януковича яйцом студент стал замглавы ОГА

Прославившийся в 2004 году студент сделал политическую карьеру / Фото: Facebook/Дмитрий Романюк

Бросивший в 2004 году в Виктора Януковича яйцо студент Дмитрий Романюк теперь квалифицированный специалист, который получил высокий пост и стал заместителем главы Ивано-Франковской госадминистрации.

"Герой дня. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнул такое сделать, – это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем про него слышать, как про эффективного менеджера, значительно больше", - сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В комментариях к посту новоиспеченный чиновник пообещал работать на благо страны.

"Благодарю вас за высокую оценку и готовность поддерживать инициативы по инфраструктурному развитию области. Будем работать", - написал Романюк.

Как известно, инцидент произошел 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске. Тогда 17-летний студент бросил в Виктора Януковича яйцо, в результате чего он упал прямо перед телекамерами.

Как ранее сообщалось, уполномоченную по защите украинского языка Татьяну Монахову, которую недавно назначили на эту должности, обвили в покрывательстве домогательств и шантаже.