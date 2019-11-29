"Взятки натурой": языковой омбудсмен Монахова влипла в скандал с домогательствами

Татьяна Монахова / chmnu.edu.ua

Уполномоченную по защите украинского языка Татьяну Монахову, которую недавно назначили на эту должности, обвили в покрывательстве домогательств и шантаже.

В частности, Монахова якобы шантажировала внештатную журналистку редакции николаевского издания Шиповник, которая, в то время училась в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, готовившую материал о преподавателе, на которого неоднократно поступали жалобы и обвинения в домогательствах.

"Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. Когда я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, то попросила одну студентку с курса мне помочь – записать на диктофон, как они сдают зачет. Одной из девушек он сказал, что "взятки берет исключительно натурой". У некоторых были разные переписки с ним, где он писал "благодарности" и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне", – рассказала журналистка.

Читайте такжеИзвестного спортсмена задержали за сексуальные домогательстваПри этом издание привело расшифровку разговора Монаховой со студенткой и опубликовала аудио:

Монахова: И деканат, и проректор, и кафедра разрешили студентам не сдавать ему (преподавателю, о котором готовился материал - ред.), а сдавать мне или Ольге Геннадиевне на комиссии кафедре. Если мы сейчас раздуем скандал, я понимаю, что может быть редакции это интересно, или вам может быть интересно. Последствия могут быть самыми нелицеприятными. У нас год аккредитации.

Студентка: Да, я понимаю.

Монахова: Вы диплом хотите получить вообще-то?

Студентка: Да.

Монахова: Если сейчас будут какие-то грязные публикации, направленные против Могилянки, вы диплом не получите. Мы с вами в одной упряжке, а конфликтную ситуацию я разрулила и я поговорила со всеми участниками. Я просто сказала "девочки не тратим нервы, сдавать вы будете мне и Ольге Геннадиевне, покажите, какие работы вы написали и мы вам все поставим". Не о чем писать!

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Студентка: Хорошо, да. Я понимаю.

Напомним, ранее в киевском университете преподавателя обвинили в сексуальных домогательствах.