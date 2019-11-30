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Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета

30 ноября 2019, 19:04

В министерстве сетуют, что на пять лет сложились определенные обязательства.

Марина Порошенко
Марина Порошенко снова получит внушительную сумму из госбюджета / УНИАН

В 2020 году из бюджета будет выделено 800 миллионов гривен на финансирование Государственного агентства по вопросам кино и около 150 миллионов — на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко.

"800 млн гривен (предусмотрено на) Госкино и еще около 150 - в УКФ (Украинский культурный фонд)", - цитирует ресурс Украинские новости министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

Он высказал надежду, что общественный вещатель будет в будущем году более активным и деньги будут задействованы в изготовлении сериалов.

По словам Бородянского, за пять лет не выстроилась схема обязательств в отношении финансов.

Министр добавил, что в следующем году будут вносить изменения в финансирование, в частности, касательно производства фильмов.

Согласно данным на сайте УКФ, его возглавляет Марина Порошенко, которая была назначена на эту должность во время правления экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, ранее Марина Порошенко, как глава УКФ, выделила грант в размере почти 1,5 млн грн организации Житомир, сделай погромче! на организацию фестиваля Октябрь в Октябре в Житомире.

Как ранее сообщалось, Украинский культурный фонд, которым руководит первая леди страны Марина Порошенко, получает финансирование из госбюджета и в результате привлечения спонсорских средств.

На должность главы Украинского культурного фонда Марина Порошенко была назначена 19 января 2018 года указом министра культуры Евгения Нищука. Кандидатуру первой леди на пост единогласно поддержали все члены наблюдательного совета учреждения

Марина Порошенко Украинский культурный фонд новости Украины Владимир Бородянский
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