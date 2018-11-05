Марина Порошенко дала 1,5 млн грн из бюджета жене вице-премьера на фестиваль

5 ноября 2018, 08:24

Договор о предоставлении гранта был подписан в сентябре этого года.

Марина Порошенко
Супруга президента Петра Порошенко Марина / mincult.kmu.gov.ua

Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга президента Петра Порошенко Марина, выделил грант в размере почти 1,5 млн грн организации "Житомир, сделай погромче!" на организацию фестиваля "Октябрь в Октябре" в Житомире.

Как отмечает агентство "Украинские новости", председателем "Житомир, сделай погромче!" является супруга вице-премьер-министра Геннадия Зубко Людмила.

Договор о предоставлении гранта был подписан в сентябре этого года.

Читайте такжеСамопиар по-президентски: что происходит с торжественно открытыми Порошенко объектами

О проведении фестиваля "Октябрь в Октябре" Людмила Зубко сообщила в Facebook. "Международная конференция "Когда территория приобретает идентичность" завершилась. Это действительно была масштабное событие, ведь: приняли участие более 20 украинских и зарубежных экспертов; прочитали более 10 часов докладов и лекций, сосредоточенных на вопросах формирования культурной идентичности города и региона; и посетили более 400 участников!" - написала Зубко.

Отмечается, что Украинский культурный фонд является государственным учреждением. Его деятельность регулируется Минкультом, а бюджет на 2018 год составляет 207 млн грн.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ. Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Минкульт Украина Марина Порошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:01
Экс-генпрокурор предложил стребовать с России "триллионы" и вернуть за них Крым
08:36
Дебильность для повелителей России - это норма мнение
08:24
Марина Порошенко дала 1,5 млн грн из бюджета жене вице-премьера на фестиваль
07:56
США выдвинули ультиматум Евросоюзу
07:38
"Как эротично": Ани Лорак обнажила спину и плечи, опубликовано фото Видео
07:27
Украинская проблема столкнула братские церкви - патриарх Варфоломей
07:13
Кремль планирует разместить в Беларуси свои военные базы - эксперт
06:54
Когда доллару наступит конец и что придет на замену мнение
06:37
Суперблондинка под пальмой: Оля Полякова поделилась новыми фото с отдыха Видео
06:14
"Страна движется в пропасть": журналист рассказал о свете в конце тоннеля для России Видео
05:55
Катастрофы и революционные настроения: астролог рассказал об опасностях 5-11 ноября
05:17
"Очередной вброс путинского режима": дипломат перечислил цели антиукраинских санкций РФ
04:46
Рецепт вечной молодости: названы продукты, способные замедлить старение Видео
04:14
"Пора бы уже заработать денег": Дима Коляденко заявил, что готов участвовать в политической агитации
03:54
Экономист объяснил, почему МВФ тянет с кредитом Украине
03:02
Открылся первый в мире отель на дне океана: названа стоимость ночи Видео
02:15
Эксперт назвал главную цель встречи Трампа и Путина Видео
01:36
Голый забег: обнаженная девушка прервала футбольный матч в Голландии Видео
00:35
В Сети появилось видео, как террористы зовут молодежь ОРДЛО на "выборы" в стиле Skibidi Видео
04 ноября, воскресенье
23:22
США призывают власти Украины привлечь к ответственности виновных в смерти Гандзюк - Йованович Видео
22:59
Журналисты обнаружили тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия Фото Видео
22:24
Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет за решеткой - Князев
21:53
Стала известна возможная причина терактов в Керчи и Архангельске Видео
21:49
Хуг отказался считать Россию агрессором - СМИ
21:28
"Размер ноги у Нади вытянут до 50-го": Дорофеева похвасталась новым снимком с Позитивом Видео
21:01
В Ростове-на-Дону неожиданно утонул мост
20:36
"Приложим все усилия": Князев заявил, что исполнители нападения на Гандзюк расскажут о заказчиках Видео
20:00
"На перевязку — под общим наркозом": активист рассказал об адских муках Екатерины Гандзюк Видео
19:59
"Пусть лежит. Это ж красиво": журналист показал фото крана, упавшего на палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов"
19:31
Иранский генерал ответил на угрозу Трампа в стиле "Игры престолов"
19:15
"Запрет" для патриарха Филарета: в УПЦ КП пожаловались на московский информационный вброс Видео
18:59
Барак Обама хочет снять фильм про первые месяцы президентства Трампа
18:37
По делу Гандзюк проведена 21 экспертиза, допрошено 367 человек - ГПУ
18:15
"Орех так и просится на грех": Даша Астафьева показала фото в образе спортсменки из украинской комедии Видео
18:13
В Индонезии спасатели подняли на поверхность 105 тел погибших при падении Boeing 737 Видео
17:41
"Вот они, скрепы": политолог потроллил фото Путина и патриарха Кирилла с цветами Фото Видео
17:40
Убийц Гандзюк надо судить в Киеве, а не в Херсоне - журналист Видео
17:35
Лунатизм или самоубийство: в Москве при странных обстоятельствах погиб известный музыкант
17:19
"Ее убили": по Украине пройдет серия акций в память погибшей Екатерины Гандзюк Видео
16:55
Смерть Екатерины Гандзюк: полиция внесла в дело о нападении важные изменения Видео
16:50
Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели Видео
16:25
"Голоса нет": Вера Брежнева с мужем выступила на российском канале, опубликовано видео Видео
16:00
"Загонят в угол": офицер США сказал, чем Трамп может пригрозить Путину Видео
15:58
"Схема воровства": СМИ рассказали о провале новой системы питания в ВСУ
15:44
Активисты выдвинули свою версию гибели Кати Гандзюк
15:30
"Как всегда, виноват Путин?": в Сети отреагировали на смерть Екатерины Гандзюк Видео
15:29
Динамо готовит трансфер полузащитника сборной Украины – СМИ
15:07
Смерть Екатерины Гандзюк: появилась реакция Евросоюза
14:49
"Семья оказалась в ловушке": названа возможная причина смертельного пожара в Днепре Видео
14:46
Автокефалия УПЦ: СМИ назвали имя вероятного главы единой церкви Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять