Марина Порошенко дала 1,5 млн грн из бюджета жене вице-премьера на фестиваль

Супруга президента Петра Порошенко Марина / mincult.kmu.gov.ua

Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга президента Петра Порошенко Марина, выделил грант в размере почти 1,5 млн грн организации "Житомир, сделай погромче!" на организацию фестиваля "Октябрь в Октябре" в Житомире.

Как отмечает агентство "Украинские новости", председателем "Житомир, сделай погромче!" является супруга вице-премьер-министра Геннадия Зубко Людмила.

Договор о предоставлении гранта был подписан в сентябре этого года.

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О проведении фестиваля "Октябрь в Октябре" Людмила Зубко сообщила в Facebook. "Международная конференция "Когда территория приобретает идентичность" завершилась. Это действительно была масштабное событие, ведь: приняли участие более 20 украинских и зарубежных экспертов; прочитали более 10 часов докладов и лекций, сосредоточенных на вопросах формирования культурной идентичности города и региона; и посетили более 400 участников!" - написала Зубко.

Отмечается, что Украинский культурный фонд является государственным учреждением. Его деятельность регулируется Минкультом, а бюджет на 2018 год составляет 207 млн грн.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена выросла на 23,5 процента.

Решение принято в рамках новой программы сотрудничества Украины и МВФ. Объем финансирования составит 2,8 млрд SDR (около $3,9 млрд/ - Прим.).