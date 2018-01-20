Жена Порошенко стала главой бюджетного учреждения

В пятницу, 19 января, министр культуры Украины Евгений Нищук назначил кандидата медицинских наук, жену президента Петра Порошенко Марину главой Украинского культурного фонда.

Кандидатуру первой леди на пост поддержали все члены наблюдательного совета учреждения, говорится на сайте Минкульта.

"Убеждена, что Украинский культурный фонд будет способствовать модернизации сектора культуры, поддерживать культурное развитие общин в условиях децентрализации, интегрировать национальную идею внутри страны, стимулировать развитие креативного молодого поколения", — отметила Порошенко.

Также она уверена, что фонд станет "поддерживать стартапы культурных и художественных проектов через систему прозрачных конкурсов, развивать научно-исследовательскую деятельность художественного сообщества, сотрудничать с украинской диаспорой и формировать положительный имидж Украины в мире".

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №5491, которым было предусмотрено создание Украинского культурного фонда — бюджетного учреждения, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Петр Порошенко подписал документ 21 апреля.