СМИ рассказали, сколько миллионов из бюджета уйдут фонду во главе с женой Порошенко

Марина и Петр Порошенко / УНИАН

В 2020-м из госбюджета Украины на нужды Украинского культурного фонда (УКФ) выделят не 150 млн гривен, как сообщалось ранее, - а сумму, в несколько раз большую.

Как сообщает портал Страна, количество денег, который получит из казны УКФ, даже превышает сумму в 0,5 млрд гривен - как о том ранее заявлял СМИ глава Минкульта Владимир Бородянский.

По данным журналистов, в проекте госбюджета на 2020-й сумма расходов на УКФ составляет 697,4 млн гривен. Несмотря на то, что окончательный текст главного финансового документа страны ожидает визирования президента Зеленского и пока не обнародован, по всей вероятности, сумма финансирования для фонда во главе с Мариной Порошенко уменьшена не будет.

Напомним, ранее Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд в январе 2018 года - согласно указу тогдашнего министра культуры Украины Евгения Нищука.