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Вятровича ждут в суде из-за "деккомунизации" СС Галичины

4 декабря 2019, 13:49

Окружной админсуд направит повестку об обязтаельной явке.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович / УНИАН

Заседания суда по иску об оправдании символики дивизии СС Галичина с участием бывшего главы Института нацпамяти и народным депутатом от Европейской солидарности Владимира Вятровича должно было состоятся в среду, 4 декабря. Народный избранник в суд не явился.

По данным издания Страна, Окружной административный суд Киева принял решение направить Вятровичу повестку об обязательной явке. При этом документ отправят и по месту жительства, и в Верховную Раду, где он теперь работает.

Следующее заседание суда запланировано на 22 января 2020 года

Стоит отметить, что в 2017 году Вятрович отбелил символ дивизии СС Галичина, заявив, что его нет перечне нацистской символики, указанном в пункте 5 статьи 1 закона о деккомуниазции. После этих слов глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился в суд.

Как ранее сообщал Главред, бывший директор Украинского института нацпамяти, член политической партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского.

суд Владимир Вятрович Европейская солидарность
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