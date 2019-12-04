Вятровича ждут в суде из-за "деккомунизации" СС Галичины

Владимир Вятрович / УНИАН

Заседания суда по иску об оправдании символики дивизии СС Галичина с участием бывшего главы Института нацпамяти и народным депутатом от Европейской солидарности Владимира Вятровича должно было состоятся в среду, 4 декабря. Народный избранник в суд не явился.

По данным издания Страна, Окружной административный суд Киева принял решение направить Вятровичу повестку об обязательной явке. При этом документ отправят и по месту жительства, и в Верховную Раду, где он теперь работает.

Следующее заседание суда запланировано на 22 января 2020 года

Стоит отметить, что в 2017 году Вятрович отбелил символ дивизии СС Галичина, заявив, что его нет перечне нацистской символики, указанном в пункте 5 статьи 1 закона о деккомуниазции. После этих слов глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился в суд.

Как ранее сообщал Главред, бывший директор Украинского института нацпамяти, член политической партии Европейская солидарность Владимир Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского.