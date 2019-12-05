Прятал руку под газету: в Раде определился "юбилейный" кнопкодав

Роберт Горват / Facebook/Роберт Горват

Новые народные избранники продолжают кнопкодавить на заседаниях Верховной Рады. В этот раз попался внефракционный депутат-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват.

Общественное движение Чесно обнародовало видео, снятое в парламенте в среду, 4 декабря, во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о статусе УБД для добровольцев, прошедших войну на Донбассе. Внимание привлек Горват, который нажал копку "воздержался" за себя и свою коллегу Валерию Лунченко.

При этом он попытался скрыть свой поступок. Для этого он спрятал руку под газетой.

По данным общественников, Горват в предыдущем созыве четыре раза попадался на не персональном голосовании.

Стоит отметить, что с начала работы Верховной Рады IX созыва на кнопкодавстве попались внефракционный депутат Александр Ковалев, "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, а также шесть народных избранников от Оппозиционной платформы – За жизнь: Александр Пономарев, Николай Скорик, Василий Нимченко, Григорий Суркис, Михаил Макаренко и Владимир Кальцев.

Таким образом, Горват стал юбилейным - 10 кнопкодавом в Раде нового созыва.

Как ранее сообщал Главред, 29 октября парламент принял в первом чтении законопроект о штрафах для депутатов за неличные голосования.