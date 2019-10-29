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Рада приняла законопроект о наказании для кнопкодавов

29 октября 2019, 15:28

Нардепы, попавшиеся на наличном голосовании, заплатят штраф.

Кнопкодавы
Рада одобрила законопроект о введении штрафов для депутатов за неличные голосования / Фокус

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для депутатов за неличные голосования.

За проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№2148) отдали свои голоса 287 народных избранников.

В частности, в Уголовном кодексе Украины предлагается установить, что осуществление народным депутатом любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование) - наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте также"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавовКроме того, в законе О статусе народного депутата Украины определяется, что за невыполнение своих обязанностей народный депутат несет ответственность, установленную законом.

Также в Регламенте Верховной Рады устанавливается, что председательствующий на пленарном заседании парламента имеет право давать распоряжение Аппарату Верховной Рады относительно подготовки сообщения о выявленном нарушении народным депутатом требований о личном голосовании.

Народные депутаты решили, что Аппарат ВР обеспечивает осуществление видеофиксации пленарных заседаний Верховной Рады таким образом, который обеспечивает возможность подтверждения или опровержения нарушения депутатами требований о личном голосовании.

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При этом председательствующий на заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний ВР, а в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о выявленном факте нарушения требований о личном голосовании.

Читайте такжеОбнародован антирейтинг украинских депутатов-"кнопкодавов" из Верховной РадыКроме того, после проведения повторного голосования председательствующий дает распоряжение Аппарату ВР безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении народным депутатом требований о личном голосовании. Такое сообщение вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью после подготовки предоставляется председателю Верховной Рады для направления в Государственное бюро расследований.

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд президентский проект закона (№ 1027) о внесении изменений в статью 81 Конституции (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата).

Законопроектом предусмотрено, что одним из оснований для досрочного прекращения полномочий парламентария является установление судом факта неличного голосования этим депутатом.

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