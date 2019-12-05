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В Раде пояснили провал голосования за отставку Яременко

5 декабря 2019, 20:47

Политики утверждают, что многие не рискнули отдать свой голос за нового кандидата на ответственный пост.

Богдан Яременко
Богдан Яременко остался на должности из-за своей преемницы Елизаветы Ясько / Главред

Глава подкомитета комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины, депутат от фракции Слуга народа Павел Фролов не исключает, что в парламент внесут новое постановление об увольнении Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики, поскольку ранее регламентный комитет единогласно поддержал данное решение.

"Я могу сказать, в связи с этим решением Богдан Яременко остается главой комитета. То есть все остается так, как есть. А регламентный комитет уже определился. Процедура остается. Вчера регламентный комитет единогласно поддержал это постановление, комитет подал это постановление, она не была принята. Далее можно внести новое постановление, я не знаю", - заявил Фролов в комментарии РБК Украина.

По словам Фролома, кандидатура новой главы комитета Елизаветы Ясько поддерживалась президентом Владимиром Зеленским.

Читайте такжеНардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандала"По фракции - у нас было праймериз. Мы начали выбирать (главу комитета по вопросам внешней политики - ред.), хотя такой практики, в Верховной раде за все время существования не было, чтобы выбирали члены фракции. Вообще-то, если наша фракция и мы входим в одну политическую силу с президентом, а ответственный за внешнюю политику президент, то вообще то имел бы свое слово сказать.. Но так в принципе и получилось, но уже после того, как у нас состоялось это голосование", - добавил он.

Как отметил нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев, решение о назначении Ясько необходимо было вносить отдельно. Он считает, что кандидатура была избрана недостаточно демократично, поэтому многие отказались голосовать.

"Была внутренняя дискуссия относительно процедуры определения нового главы и его кандидатуры. Процедура по мнению некоторых коллег была запутанной и, возможно, не соответствовала демократическим стандартам. Я также считаю, что нужно было бы проголосовать отдельно за два решения. Я убежден, что мы обязательно вернемся к этому вопросу - с этой кандидатурой, или с другой. Этот вопрос будет решен", - прокомментировал он.

Как ранее сообщалось, во фракции Слуга народа состоялся внутренний праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.

Фролов Даниил Гетманцев Богдан Яременко новости Украины Елизавета Ясько
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