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В Верховной Раде проголосовали против увольнения Яременко

5 декабря 2019, 19:01

В парламенте отказались назначить нового главу комитета.

Богдан Яременко
Богдан Яременко остался главой комитета по вопросам внешней политики, несмотря на громкий секс-скандал / Фото: УНИАН

В Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для назначения нардепа от Слуги народа Елизаветы Ясько председателем комитета иностранных дел.

Проект постановления №2534 был вынесен на голосование 5 декабря. За него отдали голоса лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых. Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал Рада.

Таким образом, фигурант секс-скандала Богдан Яременко остается главой комитета по вопросам внешней политики. Примечательно, что он входит в фракцию Слуга народа, которая в парламенте представлена большинством.

Читайте такжеНардеп Яременко подал в отставку с поста главы комитета Рады из-за секс-скандалаЗа увольнение Яременко голосовал даже один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Однако большинство депутатов утвреждали, что готовы проголосовать за отставку Яременко, однако назначение новой главы комитета необходимо выносить на отдельное голосование. Политики хотели бы выслушать ее выступление, прежде чем принимать решение.

Как известно, Елизавете Ясько 29 лет, она уроженка Киева. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив степень магистра политологии. Ясько является первой украинкой-выпускницей Школы государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

Как ранее сообщалось, во фракции Слуга народа состоялся внутренний праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.

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