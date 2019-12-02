Стало известно, кто возглавил комитет Верховной Рады вместо Яременко

Елизавета Ясько возглавила комитет по вопросам внешней политики / Фото: Lisa Yasko/Facebook

Во фракции Слуга народа состоялся внутренний праймериз на должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как сообщила нардеп Евгения Кравчук, комитет возглавила 29-детняя Елизавета Ясько.

По словам политика, достойных кандидатов на пост претендовало достаточное количество.

"Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избран Лиза Ясько. И мы понимаем, что руководить таким комитетом – это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", — написала она.

По словам Кравчук, комитет намерен рассмотреть до конца текущего года порядка 60 вопросов.

Очевидцы утверждают, что на праймериз пришли депутаты из других фракций, чтобы принять участие в голосовании. Их в Слуге народа выслушали и угостили, однако в итоге проголосовали за продолжение работы без посторонних политиков.

Напомним, ранее Богдан Яременко заявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета после секс-скандала вследствие давления коллег по парламенту.

Как ранее сообщалось, Яременко написал заявление об отставке с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Причиной такого решения стал секс-скандал, который разгорелся 30 октября, когда журналисты обнародовали интимную переписку нардепа.