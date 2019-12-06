Убийство пенсионера на Киевщине: к нападению причастен террорист "ИГИЛ"

Копы задержали 4 иностранцев на территории пяти регионов Украины / Фото kv.npu.gov.ua

Правоохранители Киевской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару пенсионеров в селе Андреевка Макаровского района.

21 ноября неизвестные жестоко избили пенсионеров, забрали 600 гривен, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных травм 69-летний пострадавший мужчина скончался в больнице, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Копам удалось выйти на след нападавших – задержаны четверо иностранцев на территории пяти регионов Украины. Один из воров разыскивался Интерполом за участие в террористической организации "ИГИЛ" и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время проведения обысков по месту жительства нападающих полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.

Напомним, 26 августа мужчина с ружьем совершил ограбление ювелирного магазина на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В результате нападения пострадавших нет. Охранника магазина на месте не было. Мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.