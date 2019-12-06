"Поезд смерти": Криклий оконфузился фото состава с телами погибших пассажиров рейса МН17

Владислав Криклий / УНИАН

На сайте Министерства инфраструктуры опубликовано фото поезда, который перевозил тела пассажиров сбитого в 2014 году в небе над Донбассом малазийского Боинга.

Причем иллюстрация использована в новости о старте реализации пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах железнодорожных путей общего пользования.

"Начат пилотный проект допуска частных локомотивов к работе на железнодорожных магистралях общего пользования", - гласит надпись на фото с "поездом смерти".

/ mtu.gov.ua

Как подчеркнул на Форуме железнодорожников в Facebook Денис Люботинский, на иллюстрации, которую выбрало министерство – запечатлен тепловоз ЧМЭ3-4588 с рефрижераторными секциями. Фото сделано 22.07.2014 на станции Донецк - 2, а в рефрижераторных секциях - останки людей, погибших во время авиакатастрофы Малазийского Боинга.

"Браво, господин министр. Именно ваша веселая компания верно ведёт железную дорогу на дно, к распродаже и уничтожению. Даже фото выбрали соответствующее. Особо умиляет надпись "мінвстерсиво інфраструктури України" над поездом с умершими. Символично, не правда ли? А все потому, что и вы, пан министр, и ваше окружение - чужие люди для железной дороги. Вы уничтожаете ее, как московиты уничтожили Боинг", - пишет Люботинский.

Отметим, что изначально министр инфраструктуры Владислав Криклий перепостил у себя в Facebook фото с "поездом смерти".

Однако после того, как на конфуз обратили внимание многие пользователи, заменил фотографию. Кроме того, фото также заменили и на сайте Мининфраструктуры.

Также многие пользователи в Сети были "в шоке" от фото, которое Криклий выбрал в качестве иллюстрации:

"А вы в курсе что вы там вешаете на фото вообще? Фото взято с сепарского ресурса, на нем запечатлен "поезд смерти" - состав (сразу за локомотивом прицеплен вагон рефрижетар) в котором вывозили тела и остатки после погибших в боинге рейса МН-17 ? Или вы там после своих неудачных попыток реформирования мвд вообще не смотрите ни на что?", "Господина министра, как "крупного специалиста" в области ЖД видимо не смутил факт, что в иллюстрацию этого поста он вставил "поезд смерти" - тепловоз с рефрижераторными секциями, в которых везли останки пассажиров Малазийского Боинга", "Вы хотя бы проверяйте фото, которое выкладываете!", - прокомментировали увиденное пользователи.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры разразился скандал после того, как Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель. После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя. В свою очередь, девушка обвинила своих недоброжелателей в черном пиаре.