Возвращение аннексированного Крыма: в СНБО дали разъяснение

Владимир Зеленский провел заседание СНБО / @APUkraine

Украина не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Этот вопрос остается ключевым, подчеркнул он в комментарии журналистам по итогам закрытого заседания СНБО.

"Вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, потому что вопрос Крыма также для нас является ключевым. Мы свои земли, которые принадлежат Украине, мы свою территориальную целостность будем защищать", - добавил Данилов.

Как сообщаелось ранее, на закрытом заседании СНБО утвердили сценарий реинтеграции Донбасса.

Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.