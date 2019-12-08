"Отдай ящик коньяка": экс-премьер рассказал, как Кличко проиграл ему спор

Виталия Кличко обвинили в том, что он "зажал" ящик коньяка / Фото: klitschko-brothers

Бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко заявил о том, что мэр Киева Виталий Кличко должен ему ящик коньяка.

По словам Пустовойтенко, на одном из совещаний, на котором шла речь о достройке Подольско-Воскресенского моста, Кличко похвастался тем, что сможет его достроить.

"Говорит, "давай поспорим, что я дострою". Я ему ответил, что он ничего не построит", - рассказал экс-премьер в интервью на канале 112 Украина.

По его словам, они договорились поспорить на ящик коньяка о том, что Кличко удастся достроить мост.

"В общем, проиграл (Кличко, - ред.) мне ящик коньяка. Уже год прошел, жду, что он все-таки выставится", - добавил Пустовойтенко.

Напомним, ранее экс-нардеп Юрий Левченко рассказал о схеме псевдо-войны Кличко с Офисом президента.