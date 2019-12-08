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Акция у Офиса Зеленского: участники собрались митинговать бессрочно

8 декабря 2019, 23:25

Подобные акции организаторы планируют провести и в других городах Украины.

  • Акция Стража на Банковой перед зданием Офиса президента Reuters
  • Акция Стража на Банковой перед зданием Офиса президента Reuters
  • Акция Стража на Банковой перед зданием Офиса президента Reuters
  • Акция Стража на Банковой перед зданием Офиса президента Reuters
  • Акция Стража на Банковой перед зданием Офиса президента Reuters

В центре Киева участники акции Стража на Банковой продолжают устанавливать палатки перед зданием Офиса президента Украины.

Площадь заполнена людьми, которые обустраиваются там на ночь. Также появилось еще несколько нежилых палаток.

Представители Национального корпуса смонтировали огромную конструкцию почти на всю ширину улицы между Домом с химерами и зданием Офиса президента. Они утверждают, что это будет палатка. А возле Дома с химерами устанавливают сцену.

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Как заявили участники акции, они намерены дежурить до вечера понедельника, но допускают преобразования акции в бессрочную, при этом подобные акции планируются и в других городах.

Они добавили, что акция превратится в бессрочную, если президент Владимир Зеленский во время переговоров в "нормандском формате" в понедельник в Париже "примет условия Путина", передает Громадське.

"Сегодня мы плечо для Зеленского, на которое он может опереться. Пусть, когда его будут завтра в Париже склонять к подыгрыванию России, скажет: "Я с этим не могу возвращаться в Украину", - рассказал сокоординатор Движения сопротивления капитуляции Михаил Бессарабов.

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Напомни, 8 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности состоялось вече Красные линии.

Киев акция Владимир Зеленский Банковая нормандский формат офис президента
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