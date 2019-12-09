В мэрию Одессы снова нагрянули с обысками: все подробности

НАБУ / скриншот

Правоохранители в понедельник, 9 декабря, снова пришли с обысками в здание мэрии Одессы. Отмечается, что следственные действия проводят в структурных подразделениях.

По данным местного издания Думская, обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности. При этом указано, что в здании работают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Уточняем: обыски проводит НАБУ. В рамках какого уголовного производства, пока не известно", - говорится в сообщении.

В тое же время, сообщается что, новые обыски инициированы, потому что в первый раз не удалось получить доступ ко всем необходимым документам.

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", - отмечает издание.

Как ранее сообщал Главред, сотрудники СБУ, ГБР и ГПУ пришли с обысками в здание мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальный департамент финансов на Жуковского.