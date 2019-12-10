"Кто здесь хозяин": в УПЦ МП зашкварились назначением пособника крымских оккупантов

Каллиник Чернышев с архиереями УПЦ МП / Православная Херсонщина

Украинская православная церковь Московского патриархата в воскресенье, 8 декабря, обрела нового епископа. Столь высокий церковный чин получил Каллиник Чернышев, который помогал крымским оккупантам.

"Без объявления сделали 2епископом Бахчисарайским" Московского Патриархата Каллиника Чернышева - известного пособника российских оккупантов в Крыму. Ждали почти четыре года, а накануне встречи в Париже решили показать "кто здесь хозяин", - говорится в сообщении архиепископа Православной церкви Украины Евстратия Зори в Facebook.

По его словам, местом возведения в епископы пособника оккупантов стал Николаевский собор в городе Нежин. Кроме того, на сайте Херсонской епархии обнародованы фото, на которых Каллиник стоит вместе с архиереями Московского патриархата в мантии епископа и соответствующими знаками отличия.

Как ранее сообщал Главред, в Православной церкви Украины поставили на место УПЦ МП из-за переноса празднования Рождества.