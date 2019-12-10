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Спасатели рассказали, сколько погибших ищут под завалами сгоревшего колледжа в Одессе

10 декабря 2019, 08:57

Спасатели собираются сносить стену внутреннего двора из-за угрозы обрушения.

одесса, пожар
Последствия пожара в Одессе / dsns.gov.ua

Под завалами Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могут находиться еще четыре человека.

Под обломками сгоревшего колледжа остаются погибшие, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, передает ТСН.

Отмечается, что спасатели вытащили из середины сгоревшие конструкции здания и сейчас нужно только сносить стену внутреннего двора, так как она может упасть в любой момент. Поэтому утром здесь перекрыли полностью движение транспорта и начались демонтажные работы.

"Есть там передовая группа, которая ручным методом разгребает завалы но этого недостаточно, чтобы ускорить поиски сейчас создают специальный проект чтобы укрепить стены. По предварительным данным, завалиться может именно внутренняя стена там есть внутренний дворик оно может просто сложиться", - прокомментировал работы представитель Одесской ОГА Денис Соколов.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесскому колледжу экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, угрожает новая опасность: существует угроза обвала стен.

Одесса пожар колледж
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