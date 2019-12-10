"Подарил часть территории, черти вы полуразвитые": у Порошенко объяснили подписание "минска"

У Порошенко объяснили скандальные пункты минских соглашений / Reuters

10 декабря, во вторник, Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по факту государственной измены бывшим президентом Петром Порошенко при подписании минских соглашений.

Адвокат Порошенко Игорь Головань прокомментировал открытие уголовного производства.

"Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой Минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощные потери врагу", - отметил Головань в своем блоге на УП,

При этом Головань напомнил, что Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) "продолжают служить основой работы нормандского формата, государства - члены которого привержены их полной имплементации". Поэтому обвиняют инициаторы производства "не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков", - заявил адвокат.

Добавим, что юрист Андрей Портнов, в свою очередь, ответил на слова адвоката Порошенко.

"Нет, дорогие государственные и военные преступники, не совсем так. Благодаря этим соглашениям, которыми вы взяли письменные обязательства согласовывать с лидерами оккупированных территорий дату возврата нам нашей границы, вам удалось не остановить, а продлить агрессию и подарить Донбасс, сузив для любых следующих президентов люфт переговорных процессов. Из-за этих соглашений, новый украинский Президент теперь полностью связан и не имеет ни одного шанса на возвращение Донбасса", - высказался Портнов в своем телеграм-канале.

Также Портнов добавил, что Зеленский подписал в Париже коммюнике со ссылкой на Минские соглашения.

"И ещё немножко для тупого государственного преступника и его адвокатов, заявивших, что президент Зеленский подписал в Париже коммюнике со ссылкой на Минские соглашения.

Действующий Президент обязан исполнять Минские соглашения, раз они подписаны от имени государства, и я не ставлю под сомнение необходимость их исполнения", - уточнил юрист.

Кроме того, Портнов в очередной раз подчеркнул, что Порошенко должен быть осужден за государственную измену.

"Поэтому, ещё раз инструкция для особо тупых, - соглашения необходимо исполнять, а тот кто от имени государства подарил этими соглашениями часть территории страны должен быть осуждён за государственную измену, черти вы полуразвитые", - сказал Портнов.

Читайте также"Везде насрал": на "су*ина сына" Порошенко из-за минских соглашений открыли дело, Сеть в шокеНапомним, 7 декабря, юрист Андрей Портнов вспомнил о письменных обязательствах бывшего президента Петра Порошенко в части помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

"И ещё один тезис для мокрой тряпки по тупой морде. В 2015 году Порошенко взял на себя письменное обязательство помилования и амнистии лицам за события на оккупированном Донбассе.

Этот пункт Минских соглашений Порошенко поставил даже значительно раньше и выше обязательств проведения выборов на оккупированных территориях и возврата Украине государственной границы", - высказался Портнов в своем телеграм-канале.