"Немедленно решать проблему": Труба забил тревогу из-за урезания зарплат в ГБР

Роман Труба / УНИАН

Из-за недавно принятого депутатами Рады законопроекта №2116 Госбюро расследований оказалась на границе кадровой "пропасти".

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал экс-глава ведомства Роман Труба.

"Проще говоря, наши следователи, которые, например, расследуют государственную измену, вместо 36 000 гривен могут получать 6,5. Эту проблему нужно немедленно решать", - написал экс-глава ГБР.

Согласно принятому законопроекту, зарплаты работников ГБР всерьез уменьшатся и станут вровень со всеми остальными госслужащими.

Напомним, ранее в среду, 3 декабря, депутаты из числа монобольшинства в Раде уволили главу ГБР Романа Трубу. Нового полноценного директора ведомство получит приблизительно через 3,5 месяца после его отставки.