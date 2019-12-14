Приготовьте зонтики: синоптики удивили прогнозом на выходные

Синоптики порадовали украинцев новостью о том, что погода в Украине на выходных, 14 и 15 декабря будет нетипичной для зимы - столбик термометра не будет опускаться ниже нуля. Также метеорологи предупредили о дожде с мокрым снегом и порекомендовали приготовить зонтики.

Данные Укргидрометцентра свидетельствуют о том, что в субботу, 14 декабря, погода в Украине будет дождливой. На западе дожди, а на востоке дожди с мокрым снегом. В восточных регионах температура воздуха днем будет достигать +4…+7 градусов, а ночью -1…+4. На севере амплитуда температуры составит +2…+6 днем и -1…+3 ночью. На западе днем воздух прогреется до +5…+8, а ночью до 0…+3. В центре средняя дневная температура составит +5…+8, а ночью +1…+3. На юге днем +9…+11, ночью +3…+6. В Киеве в этот день дождь и мокрый снег. Температура днем будет колебаться в пределах +2…+4, а ночью -1…+1.

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В воскресенье, 15 декабря, на западе и части южных областей будет сухо и солнечно, в остальных регионах страны продолжит идти дождь. На западе дневная температура составит +5…+8, а ночью 0…+3. В центре, несмотря на осадки, воздух днем прогреется до +5…+8, а ночью до +1…+3. На юге амплитуда температур днем составит +9…+12, а ночью +3…+6. На востоке +4…+7 днем и +2…+4 ночью. На севере температура днем будет колебаться в пределах +3…+7, а ночью +2…+4. В Киеве в этот день дождливо. Дневная температура составит +5…+7, а ночная +2…+4.

Напомним, ранее синоптики дали украинцам новый прогноз погоды на Рождество - с крепкими морозами и снегом.

По данным синоптиков, в конце декабря на украинской территории резко ухудшится погода. Синоптик Леонид Горбань считает, что 28 и 29 декабря выпадет снег, который пролежит до праздников. При этом на Рождество 7 января украинцев ждут крепкие морозы. Примерная температура днем составит около 8 градусов ниже нуля, а ночью до -13 градусов.