"Здравствуй, Крымнаш": еще одну российскую журналистку выгнали из Украины

Российская журналистка соврала о том, что не посещала аннексированный Крым. / dpsu.gov.ua

В субботу, 14 декабря, сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту Борисполь выявили российскую журналистку, которая ранее посещала аннексированный Крым.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была", - говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман. Был установлен факт незаконного въезда/выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница. После этого журналистке отказали в пресечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

Кроме того, в Госпогранслужбе опубликовали скриншот со странички журналистки в сети ВКонтакте, на основании которого журналистке запретили въезд в Украину. Отметим, что на одной из них она позирует на фоне моря, а на другой находится подпись: "Здравствуй, Крымнаш".

/ dpsu.gov.ua

Как ранее сообщал Главред, в Киев прилетели российские пропагандисты телеканала Звезда. В свою очередь, правоохранители сообщили, что граждане РФ въехали в Украину в частном порядке. Позже их данные внесли в черный список сайта Миротворец.