"Гнать в шею": в Украину не впустили новую партию "рупоров" Кремля

Пограничники / NewsRoom

Пограничники не пропустили в Украину новую партию российских пропагандистов, которые "приняли" приглашение президента Владимира Зеленского. В это раз границу пытался пересечь корреспондентов телеканала НТВ Сергей Савин с командой.

"Мы прилетели в Борисполь утром, в половине десятого по московскому времени. Далее – штатная процедура прохождения контроля. Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать", – рассказал российский журналист, передает НТВ.

По его словам, команда прибыла в Украину для освещения расследование убийства Павла Шеремета, газовых переговоров, обмена пленными и прекращения огня на Донбассе.

"Отдали документы, все происходило вежливо, дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину", - отметил Савин.

При этом официальной причиной отказа стало то, что журналист "не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания в Украине. Также он сообщил, что вечером его отправят обратно.

В свою очередь, украинских пограничников поддержал журналист Айдер Муджабаев.

"Гнать в шею! Только так! Отлично!" – написал он в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, в Киев прилетели российские пропагандисты телеканала Звезда. В свою очередь, правоохранители сообщили, что граждане РФ въехали в Украину в частном порядке. Позже их данные внесли в черный список сайта Миротворец.