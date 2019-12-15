"Правильное начало": на росТВ показали "интервью" с Зеленским

Владимир Зеленский ответил на вопрос канала Россия 1 / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж ответил на вопрос российского канала Россия 1.

В частности, говоря о встрече с Владимиром Путиным он подчеркнул, что у Украины "немножко другие взгляды" на Минские соглашения, чем у России.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что работа в "нормандском формате" направлена на окончание войны на Донбассе и отметил, что встречи в "нормандском формате" дают возможность добиться результата — окончания войны.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата — конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", — подчеркнул президент Украины.

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При этом Зеленский также сообщил, что на двусторонней встрече в рамках "нормандского" саммита обсудил с Путиным важные вопросы и отметил важность начала общения.

Напомним, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, как в Париже Владимир Зеленский жестко осадил главу МИД РФ Сергея Лаврова. Позднее он поведал рассказал, как у помощника Путина и негласного куратора террористических группировок "Л/ДНР" Владислава Суркова на саммите сдали нервы.