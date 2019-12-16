"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю

Зеленский поддержал украинского футболиста после буллинга со стороны фанатов / Reuters

Президент Владимир Зеленский высказал слова поддержки украинскому футболисту Роману Зозуле, которого нецензурно обозвали фанаты Райо Вальекано, в результате чего пришлось прервать матч.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал Зеленский в Facebook.

Футболист отреагировал на слова поддержки со стороны главы государства и поблагодарил.

"Спасибо", - написал Зозуля в комментариях, дополнив сообщение смайлом в виде флага Украины.

В ответ футболисту комментаторы начали массово писать слова благодарности и поддержки.

"Рома, все ок! Вся Украина за тебя!", "Рома держись. Мы гордимся тобою. Слава Украине", "Ром, не смотри на тех уродов! А вообще будет желание, зови, мы им всыпим!", "Рому мы в беде не бросим", "Мы все с тобой, ты можешь гордиться, Украина многомиллионная - это твоя защита и любовь миллионов", "Круто, что есть такие пацаны!" – написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, защитник испанского Леганеса, украинец Василий Кравец решил морально поддержать соотечественника и коллегу Романа Зозулю.