Легализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы

Даивд Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

На брифинге в понедельник, 16 декабря, глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что парламент может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу на пленарном заседании завтра, 17 декабря.

Также нардеп сделал важное заявление о том, что именно предлагает этот документ:

игорное пространство будет четко и жестко отделено от других общественных пространств;

будет создана национальная мониторинговаяя онлайн-система и база игроков;

количество залов уменьшится в десять раз, количество автоматов - вчетверо;

наземные казино будут функционировать только в гостиницах с 5 звездами;

за ведение игорного бизнеса без лицензии - от 4 до 8 лет;

работникам правоохранительных органов за бездействие - от 3 до 6 лет;

средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.

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Месяц назад СМИ уже сообщало о перипетиях вокруг последнего вопроса, в связи с тем, что группа лоббистов пыталась выписать закон под он-лайн гемблинг. В середине октября в парламент был подан кабминовский законопроект, а через 3 недели к нему были поданы еще 6 альтернативных, и 2 - об изменениях в бюджетный и налоговый кодекс для урегулирования сферы.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе.

Также отметим, советник ЕС раскритиковал украинский проект по легализации игорного бизнеса.