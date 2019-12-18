"Довели до бешенства": отец Зеленского назвал украинцев "биомассой"

Владимир и Александр Зеленский / коллаж РБК-Украина

Отец шестого президента Украины Александр Зеленский назвал украинцев, разочаровавшихся в главе государства, биомассой. По его словам, разочаровались только "тупые".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" - высказался Александр Зеленский в интервью Стране.

При этом он заверил, что Владимир Зеленский честный человек, а также выразил полную поддержку рынку земли и действиям нового Кабмина.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – разгневано сообщил отец президента Украины.

Кроме того, он указал, что его сыну кресло президента не надо.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет!" – подытожил Александр Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский заявил, что не всегда доволен тем, как его сын справляется со своими обязанностями.