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"Довели до бешенства": отец Зеленского назвал украинцев "биомассой"

18 декабря 2019, 04:18

Александр Зеленский считает, что умные люди не разочаровались в его сыне.

Владимир и Александр Зеленский
Владимир и Александр Зеленский / коллаж РБК-Украина

Отец шестого президента Украины Александр Зеленский назвал украинцев, разочаровавшихся в главе государства, биомассой. По его словам, разочаровались только "тупые".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" -  высказался Александр Зеленский в интервью Стране.

При этом он заверил, что Владимир Зеленский честный человек, а также выразил полную поддержку рынку земли и действиям нового Кабмина.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – разгневано сообщил отец президента Украины.

Кроме того, он указал, что его сыну кресло президента не надо.

"Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Он хочет. Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали. Он просто горит внутри сделать для страны. Вот это самое главное, чего в голове у вас нет!" – подытожил Александр Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, отец нынешнего президента Украины Александр Зеленский заявил, что не всегда доволен тем, как его сын справляется со своими обязанностями.

Кабмин МВФ Владимир Зеленский рынок земли Александр Зеленский
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