Рада полностью отменила депутатскую неприкосновенность: что это значит

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада в среду, 18 декабря, приняла во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Так, документ №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины" предоставляет возможность открыть уголовное дело в отношении народного избранника без согласования с парламентом.

Законопроект поддержал 291 депутат, при этом против выступили 20 народных избранников. Решение Рады вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, все следственные действия и применение мер со стороны правоохранителей в отношении нардепа должен поддержать Генеральный прокурор Украины. При этом рассмотрением подробных ходатайств занимается Высший антикоррупционный суд в рамках совей подсудности, но данные решения можно оспаривать. Указано, что заседание суда должно проходить с участием обвиняемого депутата, но если он не явился в суд без уважительной причины, то судья может принять решение без участия подозреваемого.

Помимо этого, задержать нардепа без решения следственного судьи можно только если его поймали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с насилием, или приведшего к гибели человека.

"Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады", - объясняется в документе.

В случае задержания спикера парламента, правоохранители обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента задержания, сообщить об этом первому заместителю председателя Рады.

Также, внесены изменения в закон "О статусе народного депутата Украины". Так, депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, исключением является ответственность за оскорбление или клевету.

Как ранее сообщал Главред, члены фракции партии Слуга народа провели внутреннее голосование за то, чтобы снять неприкосновенность с пятого президента Украины Петра Порошенко.