Курить вредно: с 1 января вырастет цена на сигареты - как и почему

Сигареты. Иллюстративное фото / УНИАН

С 1 января 2020-го за одну пачку сигарет украинским курильщикам придется платить заметно больше.

Известно, что подорожание станет плановым, поскольку еще в 2017-м был принят закон о том, что постепенно будут повышаться акцизы на табачные изделия - вплоть до 2025- го.

С 1 января будущего года стоимость сигарет вырастет на 20% и в среднем пачка будет стоить от 45 гривен. Повысятся также цены на стики, что, в свою очередь, приведет к подорожанию табаконагревающих устройств по типу IQOS.

Килограмм табака в среднем стоит 949 гривен, но с 1 января такая сумма вырастет до 1139 гривен.

По словам украинских чиновников, повышение акцизной ставки связано с выравниванием ее в стране до европейских норм – 90 евро за тысячу сигарет.

Напомним, ранее эксперт предупредил о подорожании популярного вида мяса. До этого эксперт назвал ключевой фактор в новом подорожании доллара.