Новое подорожание доллара: эксперт назвал ключевой фактор

Эксперт рассказал, когда ждать подорожания доллара / torange.biz

Изменения на валютном рынке произойдут после того, как президент и премьер-министр начнут интересоваться экономикой, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его мнению, когда между главой Нацбанка и министров финансов начнется взаимодействие, тогда стоит ожидать подорожание доллара.

"Это точно бьет по бюджету и премьер не может быть в этом заинтересован. До вопроса доходов в бюджет он просто не дошел, а когда увидит, то остановится и придет к переговорам с главой Минфина и НБУ, чтобы они начали работать вместе", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Дорошенко добавил, что глава НБУ и министр финансов сейчас прервали свое сотрудничество, поскольку не знают, какая стратегия государства в экономическом плане.

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Напомним, ранее эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год.