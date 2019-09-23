"Залезли в долги": эксперт рассказал, как выплата кредиторам повлияла на курс доллара

Эксперт дал оценку курсу доллара / ubr.ua

В бюджете-2020 рост минимальной зарплаты заложен в двух вариантах, рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Первый вариант – рост на 15%. Второй вариант бюджета на следующий год, который разрабатывался, был рассчитан на рост минималки на 22%", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Вместе с тем он отметил, что рост средней зарплаты по некоторым расчетам заложен на уровне до 21%.

"Если мы с вами учтем, что в следующем году будет 6% инфляции, то рост реальной покупательной способности окажется на уровне 15%", - считает экономист.

Читайте такжеНовая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес"Вместе с тем Дорошенко пояснил, что с учетом предполагаемого роста тарифов и отлучения все большего числа людей от субсидий, то "никакого роста покупательной способности не будет".

Он также напомнил, что в 2019 году Украина должна была отдавать рекордную сумму по внешним долгам

"Если мы посмотрим, то мы не очень-то сильно рассчитались. Я бы сказал наоборот. Мы еще больше залезли в долги. И как раз то, что мы видим в обменниках – 24,5 (снижение курса доллара, - ред.), как раз и есть свидетельство того, что мы снова пока живем за те деньги, которые нам дали в долг", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год.