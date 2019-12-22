Старушка на миллион: у одесской пенсионерки украли большую сумму

У 69-летней жительницы Одессы украли все сбережения

В Одессе обокрали 69-летнюю пенсионерку. Рабочий, который делал ремонт в квартире женщины, украл у нее все сбережения - более миллиона гривен.

Деньги лежали в шкафу у пенсионерки. Когда пострадавшая обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение вора, однако часть денег он уже успел потратить, передает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Дерзким вором оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Копы изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Напомним, в селе Козин под Киевом пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом известного врача. Грабители проникли на территорию особняка и связали охранника. Домохозяйку и дочь владельца 2012 года рождения нападавшие закрыли в туалете.

Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности.