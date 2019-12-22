В Украине стартовали местные выборы: все подробности

Выборы / УНИАН

В Украине в воскресенье, 23 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах проходят первые местные выборы. Так, выборы голов проходят в 69 сельских, 16 сельских и одной городской ОТГ в 21 области Украины.

По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах принимают участие представители 29 политических партий. При этом прогнозируется, что в выборах примут участие более 380 000 избирателей. Всего было образовано 1 734 территориальных одномандатных избирательных округа, а сумма на подготовку предусмотрена в размере 21 842 200 гривен.

В то же время, в Национальной полиции сообщили, что с начала предвыборной кампании перед первыми местными выборами в объединенные территориальные общины зарегистрировано 47 нарушений избирательного процесса.

"В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 14 фактов, подкупом избирателей - 5 и фальсификация избирательных документов - 4 факта. По 7 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что результаты выборов должны быть установлены до 27 декабря текущего года и только результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада одобрила Избирательный кодекс, в котором учтены все предложения президента Владимира Зеленского.