В спортклубе 5 элемент опровергли скрытые камеры в раздевалках

В клубе отрицают наличие скрытых камер в раздевалках / Фото: Вести

Менеджеры спортивного клуба 5 элемент заявили, что во время обыска 20 декабря имела место провокация со стороны правоохранительных органов.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - цитируют Украинские новости.

В спортклубе утверждают, что это был не первый обыск, в последнее время они проходят регулярно, однако подобных находок ранее не было.

"Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - констатировали в 5 элементе.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обыска в помещении фитнес-клуба 5 элемент в Киеве сотрудники Госбюро расследований обнаружили линзы камер наружного видеонаблюдения, которые были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации и оказались подключены в одному кабелю.

Как ранее сообщалось, вице-президент Euronews по региональному развитию и странам СНГ Валид Арфуш заявил о том, что изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб из-за слежки за посетителями спортклуба 5 элемент.