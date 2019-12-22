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"Полный беспредел": спортклубу Порошенко вкатят иск на миллион евро за подглядывание

22 декабря 2019, 14:38

Клуб 5 элемент решили засудить н а крупную сумму.

5 элемент
Клуб 5 элемент решили засудить н а крупную сумму / Скриншот

Вице-президент Euronews по региональному развитию и странам СНГ Валид Арфуш заявил о том, что изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб из-за слежки за посетителями спортклуба 5 элемент.

Он подчеркнул, что является посетителем клуба более 10 лет.

"Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается. Это все идёт куда-то на сервер, плюс сидит ещё человек, наверное, мужчина, смотрит на них. Неизвестно, что с этими кадрами потом происходит, где они хранятся. Может, какой-то хакер взломает сервер и найдет эти снимки, а потом сольет их куда-то. В мире за такое не то, что в суд бы подали. Их бы закрыли на следующий день. Это скандал. Я подозреваю, что у руководства клуба какие-то непонятные наклонности", - подчеркнул он в комментарии Стране.

Он напомнил, что одним из учредителей клуба является экс-президент Петр Порошенко: "У меня такой вопрос: а ему было бы приятно, чтобы его с Мариной, детей, внуков тоже так снимали".

Читайте такжеВ партию и спортклуб Порошенко пришли с обыскамиАрфуш отметил, что консультируется с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников и рассматривает возможность требовать возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро от клуба.

"За такое хамское поведение этот клуб нужно немедленно опечатываться и закрывать. Это преступление в адрес многих киевлян, которые ходили в этот клуб. Извините за выражение, но это все похоже на какое-то извращение. Если на этих людей подавать в суд за рубежом, то со временем их могут внести в базу педофилов, потому что они снимали детей в раздевалке. Это полный беспредел. Туда же ходили и известные политики, деятели культуры, ведущие. Кстати, наш президент Зеленский тоже ходил. Я его там пару раз видел " – добавил Арфуш.

Отметим, что в спортклубе 5 элемент открестились от наличия камер наблюдения в раздевалках.

На уточняющий вопрос о сообщении по поводу найденных в раздевалках прослушек и камер видеонаблюдения, менеджер ответила, что это ложь.

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"Я даже не могу это прокомментировать, потому что это просто неправда. Конечно, у нас нет камер видеонаблюдения в раздевалках" - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обыска в помещении фитнес-клуба 5 элемент в Киеве сотрудники Госбюро расследований обнаружили линзы камер наружного видеонаблюдения, которые были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации и оказались подключены в одному кабелю.

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