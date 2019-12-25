Смертельный пожар в Одессе: на католическое Рождество простились с погибшим студентом

Прощание с Кириллом Трофимчуком / Думская

В Одессе в среду, 25 декабря, простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Прощание проходило в храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора.

По данным УНИАН, на церемонии прощания присутствовали родственники, друзья, студенты, а также просто не безразличные одесситы.

Отмечается, что во время пожара погибший парень находился на пятом этаже, где проходила пара по высшей математике. Кирилл успел позвонить маме и попрощаться, сообщив, что задыхается от дыма.

В четверг, 26 декабря, в Одессе простятся с Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Стоит отметить, что в семье Трофимчук это уже вторая трагедия. Родной брат Кирилла умер так же в возрасте 16 лет, но от рака.

"Буквально только что я разговаривал со старшим следователем оперативной группы, которая занимается расследованием. Я с 4-го декабря безрезультатно пытаюсь получить видео происшедшего, которое снимали ГСЧСники. Мне сказали, что видео "перебирают", мол, когда закончат, я его смогу увидеть. Но я не представляю, как и когда это будет. Старший следователь считает, что видео, снятое ГСЧС, изъяли следователи ГБР, которые производили выемку в здании ГСЧС. Я обратился в ГБР, но пока ответа не получил", - рассказал отец погибшего студента в комментарии Думской.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что основной версией причин пожара в Одессе является возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.