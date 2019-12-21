Смертельный пожар в Одессе: названа официальная причина трагедии

Пожар в Одессе убил 16 человек / Одесса онлайн

Правительственная комиссия по расследованию смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса закончила работу и назвала причину трагедии, которая забрала жизни 16 человек. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам главы Кабмина, основной версией причин пожара на Троицкой является воспламенение бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

"Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сообщил Гончарук.

Основные причины пожара в Одессе - халатное отношение руководства и персонала учебного заведения к противопожарной безопасности.

Гончарук также сообщил, что на данный момент уволен руководитель Главного управления ГосЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. 20 декабря был назначен новый руководитель Главного управления ГосЧС - Вадим Шулюк.

"Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - резюмировал премьер-министр.

Читайте также"Под кроватью коменданта": в Одессе раскрыли новые шокирующие детали пожара в колледже

Напомним, ранее стало известно, как начался трагический пожар в колледже Одессы. По данным правоохранителей, возгорание произошло из-за неисправной проводки или электроприборов.

Как сообщал Главред, одесских ГСЧСников обвинили в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе.