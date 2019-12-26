Во Львове крыса гоняла кота и атаковала мужчину, опубликовано видео

Во Львове "отличилась" крыса / Скриншот

В Зализничном районе Львова во дворе дома упитанная крыса гоняла кота и атаковала проходящего мимо мужчину.

Крыса "отличилась" на ул. Низинной, 4, сообщила Варта1, ссылаясь на слова местной жительницы, и показала видео с места происшествия.

На видео запечатлено, как крыса бросалась на кота, который пытался на нее охотиться. Потом крыса прыгнула на ногу прохожего.

"Женщина вышла из дома с ребенком на прогулку, однако увидела необычную картину: посреди дороги разгуливала упитанная крыса, которая время от времени еще и бросался на кота, который на нее охотился", - узнало издание.

Видео, на котором запечатлено, как крыса гоняла кота и атаковала мужчину

Ранее стало известно, что в конце ноября в одном из сел Липовецкого района Винницкой области домашний кот запрыгнул в коляску к спящей 9-месячной девочке, улегся ей на лицо и задушил.